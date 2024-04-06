Binlerce kişi şikayetçi, aylardır paralarını geri alamadıkları iddiası - Son Dakika
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Binlerce kişi şikayetçi, aylardır paralarını geri alamadıkları iddiası

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Sivas'ta, ünlü bir tekstil firmasının internet sitesinden alışveriş yapan genç kadın, siparişini iade etse de aradan 2.5 ay geçmesine rağmen parasını alamayınca büyük bir şok yaşadı. Rabia Yılmaz, iade işleminin ardından şirket tarafından çeşitli bahanelerle oyalanmış ve çözüm bulamamıştır. Benzer şekilde binlerce kişi de aynı mağduriyeti yaşamaktadır.

06.04.2024 16:26  Güncelleme: 16:27
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Binlerce kişi şikayetçi, aylardır paralarını geri alamadıkları iddiası

Sivas'ta, ünlü bir tekstil firmasının internet sitesinden alışveriş yapan genç kadın, siparişini iade etse de aradan 2.5 ay geçmesine rağmen parasını alamayınca büyük bir şok yaşadı

SİVAS - Sivas'ta, ünlü bir tekstil firmasının internet sitesinden alışveriş yapan genç kadın siparişini iade etse de aradan 2.5 ay geçmesine rağmen parasını alamayınca büyük bir şok yaşadı

Sivas kent merkezinde yaşayan Rabia Yılmaz, Sefa Merve adlı siteden şal siparişi verdi. Yılmaz, daha sonra ürünü geri iade etmek istedi. İade oluşturan Yılmaz'ın parasının 7-14 iş günü içerisinde yatırılacağı bildirildi. Fakat iddialara göre, iade işleminin ardından 2.5 ay geçmesine rağmen parası iade olmadı. Şirket tarafından çeşitli bahanelerle oyalanan Yılmaz, çeşitli mercilere şikayette bulunsa da bir çözüme varamadı. Kendisi gibi binlerce kişinin aynı mağduriyeti yaşadığını söyleyen Yılmaz, ortada bir dolandırıcılığın olduğunu söyledi.

"Bu konuda mağdur olan tek ben değilim"

Mağdur Rabia Yılmaz, bu konuda kendisi gibi birçok mağdurun olduğunu ifade ederek, "13 Şubat tarihinde Sefa Merve Sitesi'nde bir alışveriş gerçekleştirdim. Sonrasında iade olmasını talep ettim. İadem 7-14 iş günü içinde yatırılacağı söylendi ama üç ay oldu hala bir dönüş sağlanmadı. Sosyal medya üzerinden de yazdım. Bana bankadan dolayı kaynaklı bir sorun olduğunu söylüyorlar. POS cihazlarında sorun olduklarını söylüyorlar. Sürekli bir oyalama peşindeler. Sonrasında ben şikayette bulunacağımı söyledim. 'Hızlandıracağız işleminizi, gerçekleştireceğiz şu saatler içerisinde' dendi. Sonra bana ulaşanlar da oldu. Kendilerinin de aynı mağduriyette yaşadığı şeyleri söylediler. Bu konuda mağdur olan tek ben değilim. Binlerce insan var. Ben mağdur oldum. Siz de mağdur olmayın. Çok büyük bir meblağ değil ama hani sonuçta ortada bir sahtekarlık bir dolandırıcılık var. 270 lira kadar bir alışverişim gerçekleştirdim ama bana ulaşan insanların bin iki bin, beş bin liraya kadar gitmiş" dedi.

Kaynak: İHA

Rabia Yılmaz, Sivas, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Binlerce kişi şikayetçi, aylardır paralarını geri alamadıkları iddiası - Son Dakika

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