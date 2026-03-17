Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda uyuşturucu bağımlısı 16 yaşındaki bir gencin evdeki eşyaları parçalaması üzerine, çaresiz kalan anne sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu.
Evin harabeye döndüğü anları paylaşan anne, oğlunun madde bağımlılığı nedeniyle evdeki eşyaları satarak maddi ve manevi büyük zarar verdiğini belirterek yetkililerden destek istedi.
Gözyaşları içinde feryat eden anne, "Oğlumu bu illetten kurtarın, artık baş edemiyorum" diyerek sesini duyurmaya çalıştı. Şiddet ve maddi kayıplar nedeniyle can güvenliğinden endişe eden ailenin yardım çığlığı sonrası, emniyet birimleri ve sosyal hizmetlerin konuyla ilgili inceleme başlatması bekleniyor.
