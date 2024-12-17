Bir dönemin yıldızı Harika Avcı kendini eve kapattı - Son Dakika
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Bir dönemin yıldızı Harika Avcı kendini eve kapattı

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80'li yıllara damga vuran ünlü oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı, geçirdiği zor günlerle gündemde. Bir süredir maddi sıkıntılar yaşadığı ve ev kirasını ödeyemediği bilinen Harika Avcı'nın kendini eve kapattığı öğrenildi. Avcı'nın ev sahibi, uzun süre haber alamayınca polislerle evine gitti ve kapıyı kırmak zorunda kaldı. Avcı'nın çığlıkları üzerine polisler, evde olduğunu anladı.

17.12.2024 11:32  Güncelleme: 12:09
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Assolistlik yaptığı dönemdeki güzelliği ve şarkılarıyla büyük bir şöhrete kavuşan ünlü şarkıcı ve sinema oyuncusu Harika Avcı, zor günler geçiriyor. Maddi sıkıntılar yaşadığı bilinen Avcı'nın kirasını dahi ödeyemediği öğrenildi.

"ÖLÜMÜNÜ BEKLİYOR"

Onur Akay ünlü oyuncunun hayatına dair yeni bilgileri paylaştı. Akay "Harika Hanım maalesef kendisini eve kapattı, sadece uyuyor ve adeta ölümünü bekliyor. Geçtiğimiz sene görüntülendiğinde, biliyorsunuz dernekler tarafından ödenen kirasının 6 aydır ödenmediği iddiasını reddeden Harika Avcı, ağabeyinin de hayatta olduğunu söylemişti. Ancak hayattaki tek yakını ağabeyi Ahmet Önengil'i kaybetmiş. Vefat ettiğini öğrendiğim Ahmet Önengil, kız kardeşi Harika Avcı'nın kötü niyetli kişilerin hedefi olabileceğini iddia etmiş ve Avcı'ya 2007 yılında vesayet davası açmıştı" dedi.

"POLİSLER KAPISINI KIRIP İÇERİ GİRMİŞ"

Onur Akay Harika Avcı'nın alkole devam ettiği için yardım alamadığını da iddia ederek şu ifadeleri kullandı: "Maalesef dernekler alkole devam ettiği için kirasını ödemekten vazgeçmiş ve Avcı kirasını ödemekte zorlanıyor, doğru düzgün alışveriş bile yapamıyor. Etrafında oturan çok kişi ile görüştüm. Oturduğu evin sahibi uzun süre kendisinden haber alamayınca polislerle kapısına gitmiş. Ancak kapı açılmayınca kapıyı kırmışlar.

"YATAK ODASINDAN ÇIĞLIK ATTI"

Kapı kırılınca da çığlıklar atmaya başlayan Harika Avcı'nın evde olduğunu fark etmişler. Yatak odasındaki yatağında yattığını öğrenen polisler içeriye girmemiş. Etraftaki kişilerin ısrarı ile evin sahibi gitmek üzereyken kırılan kapıyı yaptırmış.

Etrafında oturan çok sayıda kişi ile iletişime girdim. Kendisini eve kapatan Harika Avcı'nın zor durumda olduğunu, evinden çöp bile atılmadığını, çok nadir alışveriş yapıldığını söylüyorlar. Benim etrafımda ise Harika Avcı'ya yardım etmek isteyen çok sayıda ünlü isim var. Bir kez daha kendisine bu satırlardan seslenmek istiyorum. Harika Hanım kabul ederseniz sizinle iletişime geçmek istiyorlar."

Bir dönemin yıldızı Harika Avcı kendini eve kapattı

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Son Dakika 3.Sayfa Bir dönemin yıldızı Harika Avcı kendini eve kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mustafa akar:
    Huzur İslamda ve Allah'a tevekküldedir. 59 9 Yanıtla
  • Adem GS:
    üzüldüm gerçekten. Allah kimseyi varlıktan yokluğa düşürmesin..Amin. 55 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YAZIK, GENCLIGINIZDE HAR VURUP HARMAN SAVURURSANIZ HEPIMIZIN SONU BU 32 2 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    Allah yardımcısı olsun 25 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    80lerde su akarken testiyi doldursaydin harika olurdu prenses Bu saatten sonra ne nasihat fayda eder ne teselli ağlama demenin ne faydası var 21 0 Yanıtla
  • Ebubekir Akdag:
    o da haber mi bir gün toprak altına girecek 9 5 Yanıtla
  • Levent Biran:
    yalnızlık zor verin bir emekliye ara sıra hayır işler 3 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kazandığı paraları ne yaptı 4 3 Yanıtla
  • Murat Sert:
    o günler geride kaldı şâakir.bitti hersey 4 2 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    kokoin delisiydi ebedi istirahata kavusabilir 2 3 Yanıtla
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