Bir dönemin yıldızı Harika Avcı kendini eve kapattı

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Assolistlik yaptığı dönemdeki güzelliği ve şarkılarıyla büyük bir şöhrete kavuşan ünlü şarkıcı ve sinema oyuncusu Harika Avcı, zor günler geçiriyor. Maddi sıkıntılar yaşadığı bilinen Avcı'nın kirasını dahi ödeyemediği öğrenildi.

"ÖLÜMÜNÜ BEKLİYOR"

Onur Akay ünlü oyuncunun hayatına dair yeni bilgileri paylaştı. Akay "Harika Hanım maalesef kendisini eve kapattı, sadece uyuyor ve adeta ölümünü bekliyor. Geçtiğimiz sene görüntülendiğinde, biliyorsunuz dernekler tarafından ödenen kirasının 6 aydır ödenmediği iddiasını reddeden Harika Avcı, ağabeyinin de hayatta olduğunu söylemişti. Ancak hayattaki tek yakını ağabeyi Ahmet Önengil'i kaybetmiş. Vefat ettiğini öğrendiğim Ahmet Önengil, kız kardeşi Harika Avcı'nın kötü niyetli kişilerin hedefi olabileceğini iddia etmiş ve Avcı'ya 2007 yılında vesayet davası açmıştı" dedi.

"POLİSLER KAPISINI KIRIP İÇERİ GİRMİŞ"

Onur Akay Harika Avcı'nın alkole devam ettiği için yardım alamadığını da iddia ederek şu ifadeleri kullandı: "Maalesef dernekler alkole devam ettiği için kirasını ödemekten vazgeçmiş ve Avcı kirasını ödemekte zorlanıyor, doğru düzgün alışveriş bile yapamıyor. Etrafında oturan çok kişi ile görüştüm. Oturduğu evin sahibi uzun süre kendisinden haber alamayınca polislerle kapısına gitmiş. Ancak kapı açılmayınca kapıyı kırmışlar.

"YATAK ODASINDAN ÇIĞLIK ATTI"

Kapı kırılınca da çığlıklar atmaya başlayan Harika Avcı'nın evde olduğunu fark etmişler. Yatak odasındaki yatağında yattığını öğrenen polisler içeriye girmemiş. Etraftaki kişilerin ısrarı ile evin sahibi gitmek üzereyken kırılan kapıyı yaptırmış.

Etrafında oturan çok sayıda kişi ile iletişime girdim. Kendisini eve kapatan Harika Avcı'nın zor durumda olduğunu, evinden çöp bile atılmadığını, çok nadir alışveriş yapıldığını söylüyorlar. Benim etrafımda ise Harika Avcı'ya yardım etmek isteyen çok sayıda ünlü isim var. Bir kez daha kendisine bu satırlardan seslenmek istiyorum. Harika Hanım kabul ederseniz sizinle iletişime geçmek istiyorlar."