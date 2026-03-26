\'Bir kafeden daha fazlası\' yazısını fark etti, ağacı sırtlayıp gitti O anlar kamerada

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki tarihi Abdal Caddesi'nde yer alan bir kafenin önüne gece saatlerinde gelen kasklı şüpheli, işletmenin dekoratif amaçla yerleştirdiği süs ağacını gözüne kestirdi.

SÜS AĞACINI SÖKÜP KAYIPLARA KARIŞTI

Kısa süre etrafı kontrol eden şüpheli, ardından dakikalar içinde ağacı yerinden sökerek sırtına aldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan ilginç hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"DEĞERİ 15 BİN LİRA "

İşletme sahibi Rafet Kurt, yaşanan olaya tepki göstererek, "Bir kafeden daha fazlası diye yazı asmıştık, arkadaş herhalde yanlış anlamış. Bizim saatlerce uğraştığımız montaj işini adam birkaç dakikada sökebilmiş. Gerçekten hayret ettim. Yaklaşık 15 bin lira değerindeki süs ağacını sırtlayıp götürmüş. Emniyet güçlerine gerekli bilgileri verdik, yakalanacağını düşünüyoruz" dedi.