'Bir kafeden daha fazlası' yazısını fark etti, ağacı sırtlayıp gitti O anlar kamerada
Üye Girişi
Son Dakika Logo

'Bir kafeden daha fazlası' yazısını fark etti, ağacı sırtlayıp gitti O anlar kamerada

Haberin Videosunu İzleyin
26.03.2026 16:09  Güncelleme: 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir kafede, kasklı bir şahıs, 15 bin lira değerindeki süs ağacını birkaç dakikada çalarak kayıplara karıştı. İşletme sahibi olaya tepki gösterdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki tarihi Abdal Caddesi'nde yer alan bir kafenin önüne gece saatlerinde gelen kasklı şüpheli, işletmenin dekoratif amaçla yerleştirdiği süs ağacını gözüne kestirdi.

SÜS AĞACINI SÖKÜP KAYIPLARA KARIŞTI

Kısa süre etrafı kontrol eden şüpheli, ardından dakikalar içinde ağacı yerinden sökerek sırtına aldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan ilginç hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"DEĞERİ 15 BİN LİRA "

İşletme sahibi Rafet Kurt, yaşanan olaya tepki göstererek, "Bir kafeden daha fazlası diye yazı asmıştık, arkadaş herhalde yanlış anlamış. Bizim saatlerce uğraştığımız montaj işini adam birkaç dakikada sökebilmiş. Gerçekten hayret ettim. Yaklaşık 15 bin lira değerindeki süs ağacını sırtlayıp götürmüş. Emniyet güçlerine gerekli bilgileri verdik, yakalanacağını düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Osmangazi, 3. Sayfa, Bursa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı
Putin, Rusya’dan külçe altın ihracatını yasakladı Putin, Rusya'dan külçe altın ihracatını yasakladı
Canbay’dan Aleyna Kalaycıoğlu’nun ’ayakçı’ sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'ayakçı' sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı
İran’ın ABD’ye ait FA-18 savaş uçağını hedef aldığı anlar kamerada İran'ın ABD'ye ait F/A-18 savaş uçağını hedef aldığı anlar kamerada
İşte intihar eden fenomen Kübra Karaaslan’ın son anları İşte intihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın son anları
İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı İstedikleri tek bir şey var İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı! İstedikleri tek bir şey var
ABD ordusu Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen tekneyi vurdu: 4 ölü ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen tekneyi vurdu: 4 ölü
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu gözaltına alındı Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu gözaltına alındı

20:25
Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi Mert Hakan detayı bomba
Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi! Mert Hakan detayı bomba
20:00
Canlı anlatım Devre arası
Canlı anlatım! Devre arası
19:45
2 yaşındaki kayıp çocuk 10 saat sonra dağın zirvesinde bulundu
2 yaşındaki kayıp çocuk 10 saat sonra dağın zirvesinde bulundu
19:22
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
19:18
Trump, İran’ın verdiği “çok büyük“ hediyeyi açıkladı
Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı
18:53
Trump’tan, “İran savaşı feci bir hata“ diyen Steinmeier’e yanıt
Trump'tan, "İran savaşı feci bir hata" diyen Steinmeier'e yanıt
18:09
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı’nın ifadesi
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi
17:35
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
16:52
ABD’ye müzakere yanıtı İran kendi şartlarını resmen sundu
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 20:52:49. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.