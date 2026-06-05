Birecik\'te Amcasına Silahlı Saldırı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir şahıs tartıştığı amcasını silahla vurarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Mehmet Ali A. ile cezaevinden kısa bir süre önce çıkan amcası Kadir A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ali A., yanında bulundurduğu silahla amcasına ateş açtı. Ağır yaralanan amca, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan amcanın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA