Birecik\'te Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, silah, çalıntı motosiklet ile çeşitli materyaller ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Birecik ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 56 kilogram kurutulmuş kubar esrar, paket halinde 850 kilogram kubar esrar, 35 kök kenevir bitkisi, 21 gram küçük paketlerde kubar esrar, 1 adet terazi, 1 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet muşta, 2 adet sustalı bıçak ve 1 adet flash bellek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA