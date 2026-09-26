Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Smyth, Türkiye\'ye gelip Dalkıran\'la görüştü

Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Smyth, Türkiye'ye gelip Dalkıran'la görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Harv Smyth ile bir araya geldi. Dalkıran'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Smyth ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Karargahına ziyarette bulundu.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Harv Smyth ile görüştü.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Harv Smyth ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Karargahına ziyarette bulundu.
Kaynak: İHA
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