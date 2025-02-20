Birleşik Krallık'ta Müslüman karşıtı nefret olayları rekor seviyede

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Birleşik Krallık'taki Müslüman karşıtı olayları kaydeden Tell Mama'ya geçtiğimiz yıl 6 bin 313 nefret olayı bildirildiği ve bu sayının rekor seviyelere ulaşarak 2 yıl önceki verilerin iki katından fazla olduğu aktarıldı.

Birleşik Krallık'taki Müslüman karşıtı olayları kaydeden Tell Mama'ya yapılan yaklaşık 6 binden fazla Müslüman karşıtı olay ihbarının, 2 yıl önceki verilerin iki katından fazla olduğu ve rekor seviyeye ulaştığı belirlendi. Tell Mama tarafından yayınlanan raporda, 2024 yılında Müslüman karşıtı olayların geçtiğimiz yıla oranla yüzde 43 artış yaşandığı ve toplamda 6 bin 313 nefret olayı kaydedildiği belirtildi. Raporda yüz yüze vakaların büyük çoğunluğunun taciz içerikli davranışlar olduğu saldırıların büyük bir kısmının ise sokaklar ve parklar gibi kamuya açık alanlarda gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırıların az bir kısmının ise iş yerlerinde meydana geldiği aktarıldı.

2012 yılından bu yana ilk kez erkekler hedefte

Tell Mama'nın kurulduğu 2012 yılından bu yana ilk kez İslamofobinin hedefinde kadınlardan çok erkeklerin yer aldığı aktarılan raporda, geçen yıl internette meydana gelen İslamofobi olaylarının yarısından fazlasının Southport'taki bir dans kursunda 3 kızın öldürülmesinin ardından gerçekleştiği belirtildi. Bu saldırıların büyük bir kısmının sosyal medya platformu X'te yaşandığı kaydedildi. Southport'taki cinayetlerin ardından saldırganın kimliğine ilişkin yanlış bilgilerin internette yayılmasıyla ülke genelinde de huzursuzluğun körüklediği ifade edildi.

Tell Mama tarafından yapılan açıklamada, hem 7 Ekim 2023'te Hamas- İsrail çatışmasının başlaması hem de 2024'te Southport cinayetlerinin ardından "Müslümanları yanlış bir şekilde terörist ya da terörist sempatizanı olarak gösteren söylemlerde artış" olduğu vurgulandı. Açıklamada, bu artışın toplumsal bölünmeleri körükleyen ve Müslüman kimlikleri hakkındaki yanlış fikirleri pekiştiren zararlı klişelerin derinleşen etkisini yansıttığı ifade edildi.

Tell Mama Direktörü Iman Atta, hükümet tarafından koordineli bir şekilde harekete geçilmesi çağrısında bulunarak, "Müslüman karşıtı nefret hem sokakta hem de internet ortamında artmaya devam ediyor" dedi. Konuya ilişkin açıklama yapan bir hükümet sözcüsü ise bulguları "son derece endişe verici" olarak nitelendirerek Müslüman karşıtı nefret ve ırkçılığın kökünü kazımaya çalışacaklarını söyledi. - LONDRA