Bisiklet Koltuğuna Sıkışan Çocuğun Yardım Çığlığı - Son Dakika
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Bisiklet Koltuğuna Sıkışan Çocuğun Yardım Çığlığı

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Amasya'da 11 yaşındaki bir çocuğun parmağı bisiklet koltuğunun borusuna sıkıştı. Ailesi ile birlikte hastaneye başvuran çocuk, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı. İtfaiye amiri, çocuk ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

14.10.2024 22:15  Güncelleme: 22:21
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Parmağını bisiklet koltuğu borusuna sıkıştıran çocuğu görenler şaştı kaldı

AMASYA - Amasya'da parmağını bisiklet koltuğunun borusuna sıkıştıran çocuğu görenler şaştı kaldı. Önce hastaneye oradan da itfaiyeye götürülen çocuğun sıkışan parmağı uzun uğraş sonucu kurtarıldı.

11 yaşındaki bir çocuk sağ el orta parmağını bisiklet koltuğunun borusuna sıkıştırınca büyük panik yaşadı. Acılar içindeki çocuk ve ailesi önce hastaneye sonra da itfaiyeye başvurdu.

Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri anında seferber oldu. Parmağın sıkıştığı boru spiralle kesildi. İtfaiyeciler sakinleştirmeye çalıştırdıkları küçük misafirlerinin parmağını uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden zarar görmeden çıkardı. Rahat bir nefes alan çocuk ve ailesi, itfaiye ekibine teşekkür etti.

Yaşananları anlatan itfaiye amiri Ferdi Tokul, "Yaklaşık bir saat boyunca uğraşarak kardeşimizin parmağını kurtardık. Kendisine geçmiş olsun dileğimizi iletiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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