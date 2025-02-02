Bismil\'de Feci Kaza: 6 Yaralı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Sinanköy Mahallesi'nde 27 BSZ 01 plakalı Fiat Linea marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - DİYARBAKIR