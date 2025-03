Bismil'de Kayıp Genç İçin 14 Gözaltı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olarak aranırken Batman'da cesedi bulunan gencin ölümüne ilişkin 1'i kadın 14 kişi gözaltına alındı.

Bismil'in kırsal Kazancı Mahallesi'nin Aydınlar mezrasındaki evinden 1 Mart'ta Batman'daki arkadaşıyla buluşmak üzere çıkan ve kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Batman İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen arama çalışmaları sonucu dün Suçeken Mahallesi mevkisinde cansız bedenine ulaşılan Mehmet Yüksel'in (24) ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince C.T. (43), A.T. (59), R.Y. (60), K.T. (27), A.Y. (77), N.T. (32), S.T. (48), R.T. (40), N.T. (49), A.T. (39), B.T. (54), Z.T. (69), R.T. (40) ve K.T. (28) gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - DİYARBAKIR