Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şahıs tutuklandı.
İlçede 10 Nisan'da iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada 8 kişi yaralanmıştı. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda
10 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 adet Ak-47 otomatik tüfek, 1 tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Bismil'de Silahlı Kavga: 4 Tutuklama - Son Dakika
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