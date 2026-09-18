Bitlis Adilcevaz\'da inşaattan düşen 35 yaşındaki kalıp işçisi hayatını kaybetti

Bitlis Adilcevaz'da inşaattan düşen 35 yaşındaki kalıp işçisi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatta kalıpçılık yapan 35 yaşındaki işçi, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde işçinin öldüğü belirlenirken, cenazesi morga kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir inşaatta çalışan 35 yaşındaki kalıp işçisi, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, Adilcevaz ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta kalıpçılık yapan Mehmet Koyuncu (35) isimli işçi 6. kattan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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