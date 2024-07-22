Bitlis Ahlat'ta Tır Kaza Yaptı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Bitlis Ahlat'ta Tır Kaza Yaptı: Sürücü Yaralandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, tekeri patlayan bir tırın yola devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

22.07.2024 20:02
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde tekeri patlayan tırın yola devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adilcevaz'dan Tatvan istikametine seyir halinde olan C.B. yönetimindeki 76 DK 211 plakalı matbaa malzemelerinin yüklü olduğu tır, Ahlat ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda tekerinin patlaması sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü C.B., Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bitlis Ahlat'ta Tır Kaza Yaptı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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