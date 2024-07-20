Bitlis, Diyarbakır ve Bursa'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon

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Bitlis'te, Diyarbakır ve Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinde yapılan açıklamada; Bitlis merkezli olmak üzere Diyarbakır ve Bursa illerinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik özel harekat timleri destekli operasyon düzenlendiği belirtilerek, "İlimiz merkez 2, Tatvan 6, Ahlat 1, Güroymak 2, Diyarbakır 1 ve Bursa 1 olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalanmış, yakalanan şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bahse konu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde 427 gram esrar maddesi, satışa hazır 11 fişek Metamfetamin, 1 fişek eroin ve 3 fişek esrar maddesi ve bir miktar para ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS