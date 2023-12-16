 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bitlis Sağlık Ekibini Taşıyan Ambulans Kaza Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis Sağlık Ekibini Taşıyan Ambulans Kaza Yaptı

Hasta nakli için Antalya'ya giden Bitlis sağlık ekibini taşıyan ambulans, dönüş yolunda Konya'da şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Bitlis Sağlık Ekibini Taşıyan Ambulans Kaza Yaptı
16.12.2023 - 20:37,
Abone Ol

Hasta nakli yapmak için Antalya'ya giden Bitlis sağlık ekibini taşıyan ambulansın dönüş yolunda Konya'da şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, hastayı naklettikten sonra Bitlis'e doğru yola çıkan ekip, Konya'daki Beyşehir Gölü civarında havalarında yağmurlu olmasından dolayı kaygan yolda şarampole devrildiği kazada ambulans şoförü ile 2 sağlık ekibi yaralandı. Olay yerine giden Konya 112 acil sağlık ekipleri kazada yaralanan sağlık ekibini önce Beyşehir Devlet Hastanesine ardından da Konya Devlet Hastanesine kaldırırken, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Beyşehir Gölü, Antalya, Bitlis, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bitlis Sağlık Ekibini Taşıyan Ambulans Kaza Yaptı - Son Dakika


20:46
Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16
El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
19:00
Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor
18:31
Dili sürçen Devlet Bahçeli 'mefhum' kelimesini bir türlü söyleyemedi Dili sürçen Devlet Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi
17:50
Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı' krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı
17:47
Diyarbakır’da il ve 17 ilçe başkanıyla birlikte 12 bin 750 kişi İYİ Parti’den istifa etti Diyarbakır’da il ve 17 ilçe başkanıyla birlikte 12 bin 750 kişi İYİ Parti’den istifa etti
17:16
İsrail askerleri, 3 rehineyi beyaz bayrak taşıdıkları halde öldürmüş İsrail askerleri, 3 rehineyi beyaz bayrak taşıdıkları halde öldürmüş

Son Dakika
20:46 Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16 El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
19:00 Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor
18:31 Dili sürçen Devlet Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi
17:50 Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı
17:47 Diyarbakır’da il ve 17 ilçe başkanıyla birlikte 12 bin 750 kişi İYİ Parti’den istifa etti
17:16 İsrail askerleri, 3 rehineyi beyaz bayrak taşıdıkları halde öldürmüş
17:12 Rizelilerin Karadeniz damarı tuttu! Dünyanın en kötü yemekleri arasında gösterilen karalahana çorbasını vatandaşa ikram ettiler
17:06 Mehmetçik'ten teröre ağır darbe! 2023'te 2 binden fazla terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 21:33:06. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlis Sağlık Ekibini Taşıyan Ambulans Kaza Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement