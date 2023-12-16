Bitlis Sağlık Ekibini Taşıyan Ambulans Kaza Yaptı

Hasta nakli yapmak için Antalya'ya giden Bitlis sağlık ekibini taşıyan ambulansın dönüş yolunda Konya'da şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, hastayı naklettikten sonra Bitlis'e doğru yola çıkan ekip, Konya'daki Beyşehir Gölü civarında havalarında yağmurlu olmasından dolayı kaygan yolda şarampole devrildiği kazada ambulans şoförü ile 2 sağlık ekibi yaralandı. Olay yerine giden Konya 112 acil sağlık ekipleri kazada yaralanan sağlık ekibini önce Beyşehir Devlet Hastanesine ardından da Konya Devlet Hastanesine kaldırırken, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi. - BİTLİS