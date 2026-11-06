Tatvan'da kara saplanan kuzenler için zirveye yürüyüş hayat kurtardı - Son Dakika
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Tatvan'da kara saplanan kuzenler için zirveye yürüyüş hayat kurtardı

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Tatvan\'da kara saplanan kuzenler için zirveye yürüyüş hayat kurtardı
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Muş'tan Nemrut Kalderası'na gezmeye giden 20 ve 22 yaşındaki iki kuzen, ani kar yağışında yazlık lastikli araçlarıyla yolda kaldı. Şebekenin çekmediği kalderadan yaklaşık 3 kilometre yürüyerek zirveye ulaşan Adem Toklu, orada bulunan gazetecilere durumu anlattı. Gazetecilerin haber vermesiyle bölgeye gelen jandarma, UMKE ve 112 ekipleri iki genci kurtardı; kuzenlerin sağlıklarının iyi olduğu bildirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası'na gezi amacıyla çıkan iki kuzen, aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kaldı. Yazlık lastikli araçlarıyla ilerleyemeyen kuzenler, gazetecilerin durumu fark ederek yetkililere haber vermesi üzerine ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

YAZLIK LASTİKLE KALDERAYA İNDİLER

Muş'ta yaşayan Hüseyin Toklu (20) ve Adem Toklu (22) isimli kuzenler, kendilerine ait 34 FTU 584 plakalı araçla öğle saatlerinde Nemrut Kalderası Milli Parkı'na çıktı. Yaklaşık 2 bin 250 rakımlı kalderaya inen kuzenler, bölgede etkili olan sağanak yağışın kısa sürede yerini yoğun kar yağışına bırakması ve yolun karla kaplanması üzerine araçlarıyla ilerleyemedi.

Araçlarında yazlık lastik bulunması nedeniyle kaldera içerisinde mahsur kalan kuzenler, bölgede cep telefonu şebekesinin çekmemesi nedeniyle yardım çağıramadı. Kuzenlerden birinin daha önceden ayağının kırık olması üzerine Adem Toklu, yardım bulabilmek amacıyla yaklaşık 3 kilometrelik yolu yürüyerek kaldera zirvesine çıktı.

ŞANS ESERİ GAZETECİLERLE KARŞILAŞTI

Şans eseri bölgede haber çalışması yapmak üzere bulunan gazetecilerle karşılaşan Toklu'nun yardım talebi üzerine gazeteciler harekete geçti. Konuyla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer'e bilgi veren gazetecilerin girişimleriyle mahsur kalan kuzenlerin kurtarılması için ekipler sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekipleri ortak kurtarma çalışması başlattı. Jandarma ekipleri tarafından araçlarına alınarak ısınmaları sağlanan kuzenlerden Adem Toklu'ya ilk müdahale yapılırken, kaldera içerisinde araçta mahsur kalan Hüseyin Toklu'ya ulaşmak için çalışma başlatıldı.

EKİPLER EKSİ HAVADA KALDERAYA İNDİ

Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreye ulaştığı ve hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü 2 bin 250 rakımlı bölgede ekipler, zorlu şartlara rağmen kaldera içerisine inerek Hüseyin Toklu'ya ulaştı. Kendi imkanlarıyla aracı belirli bir noktaya kadar ilerletmeye çalışan Toklu'nun soğuktan etkilendiği gözlemlendi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hüseyin Toklu, UMKE aracına alınarak kaldera zirvesine çıkarıldı ve burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen iki kuzen, ayakta yapılan kontrollerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: İHA
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