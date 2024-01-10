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Bitlis'te 24 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bitlis'te 24 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 2 organizatör ve 24 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörler adli makamlara sevk edilirken, göçmenler sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Bitlis Valiliği, güvenlik güçlerinin suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Bitlis\'te 24 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı
10.01.2024 - 11:02,
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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 24 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bitlis merkeze bağlı kırsalda 2 organizatör ve 24 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yapılan operasyonda yakalanmıştır. Yakalanan 2 organizatör adli makamlara sevk edilmiş ve 2 organizatör de tutuklanmış. 24 düzensiz göçmen sınır dışı işlemlerinin yapılması için Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te 24 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı - Son Dakika


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