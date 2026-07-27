Bitlis'te 8 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bitlis'te 8 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Bitlis\'te 8 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Bitlis'te durdurulan araçta 8 kilo 100 gram skunk bulundu, 2 şüpheli tutuklandı.

Bitlis'te narkotik ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, çuvallar içerisine gizlenmiş 8 kilo 100 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, Bitlis merkezde bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, üst bar kısmına bağlı çuvallar içerisine zulalanmış halde 12 parça şeklinde toplam 8 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçu kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3. Sayfa, Bitlis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te 8 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika

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