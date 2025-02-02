Bitlis'te Araçta 3 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bitlis'te Araçta 3 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bitlis\'te Araçta 3 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tatvan'da bir araçta yapılan aramada yakıt deposunda 3 kilo metamfetamin bulundu, 1 kişi tutuklandı.

02.02.2025 13:13
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Bitlis'te aracın yakıt deposuna gizlenmiş halde 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tatvan'da durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 5 pet şişe içerisinde toplam 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te Araçta 3 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis'te Araçta 3 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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