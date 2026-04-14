Bitlis\'te İki Trafik Kazası: 12 Yaralı

Bitlis'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilk kaza, Veysel Karani Caddesi civarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkinci kazası ise Bitlis çevre yolunda yapımı devam eden Bitlis Devlet Eren Hastanesi karşısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşen kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS