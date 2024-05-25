Bitlis\'te mahsur kalan 6 yavru oğlak AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde dağlık arazideki kayalıklarda mahsur kalan 6 yavru oğlak AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Ahlat ilçesine bağlı Uludere Köyü kırsalındaki dağlık arazide sahibi tarafından otlatılmaya götürülen 6 yavru oğlak, arazide bulunan kayalık alanda mahsur kaldı. Oğlakların sahibi tarafından Jandarmaya yapılan ihbar sonucu olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden AFAD ekipleri kayalık alanda mahsur kalan yavru oğlakları ip yardımıyla yürüttükleri titiz çalışma sonucunda kayalık alandan kurtararak sahibine teslim etti. - BİTLİS