Bitlis\'te meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen patlamada alevler daireyi sararken, bir kişi hayatını kaybetti.

Olay bugün sabah saatlerinde Tatvan ilçesi Saray Mahallesinde bir binanın 5'inci katında sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından vatandaşların ihbarın üzerine olay yerine itfaiye, Afad, Akut ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken yangının büyümesiyle Bitlis Belediyesi İtfaiye Ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ilk belirlemelere göre patlamada Bitlis Eren Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde görevli Bayram Yalçın (32) hayatını kaybetti.

Patlamanın etkisiyle 1 vatandaşın vefat ettiğini söyleyen Bitlis Akut Başkanı Fevzi Epözdemir, "Sabah saatlerinde yangın kendini gösterdikten sonra vatandaşların araması üzerine olay yerine intikal ettik. Afad, Akut, Belediyelerin itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İlk belirlemelere göre bir vatandaşımızın patlamanın etkisiyle vefat ettiğini öğrendik" dedi.

Olayla ilgili savcılık geniş çaplı soruşturma başlattı. - BİTLİS