Bitlis'te minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bitlis'te minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Bitlis\'te minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Bitlis merkezde meydana gelen kazada, İsrafil İnci yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole uçarken, yaralı sürücü İnci kurtarılarak hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.05.2024 18:57
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Bitlis'te minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis merkezde bulunan Batarya Kavşağı'nda meydana geldi. İsrafil İnci yönetimindeki 13 AAS 359 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve plaka ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle İsrafil İnci idaresindeki otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Araçta sıkışan yaralı sürücü İnci, AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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