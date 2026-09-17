Bitlis\'te sosyal medya operasyonunda 11 gözaltıdan 3\'ü tutuklandı

Bitlis'te sosyal medya üzerinden silah içerikli paylaşımlar yapan ve suç örgütlerini övücü nitelikte içerikler paylaştığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince "Suç ve Suçluyu Övme" ile "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında sosyal medya platformlarında silah içerikli paylaşımlar yaptığı ve suç örgütlerini övücü nitelikte içerikler paylaştığı tespit edilen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.

Ekipler tarafından Bitlis merkez ile Tatvan ve Güroymak ilçelerinde belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 13 şüpheliye yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer 1 kişi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız yivli tüfek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 105 adet fişek ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlulara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.