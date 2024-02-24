Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde bölücü terör örgüne (BTÖ) ait silah ve çok sayıda mühimmat etle geçirildi. Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, operasyon sonucunda ele geçirilen malzemelerin muhafaza altına alındığı ve terörle mücadeleye kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

24.02.2024 13:26  Güncelleme: 13:37
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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde bölücü terör örgüne (BTÖ) ait silah ve çok sayıda mühimmat etle geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde merkez ilçe kırsalında operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon sonucunda BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş vaziyette 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, bin 100 adet 7,62x54 mm çapında fişek, 50 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet PKMS mayon kutusu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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