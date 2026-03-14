Bitlis'te Tır-Otomobil Kazasında Çift Hayatını Kaybetti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitlis'te Tır-Otomobil Kazasında Çift Hayatını Kaybetti

14.03.2026 20:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis-Van karayolunda meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti.

Bitlis- Van karayolunda tır ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden çiftin kimlikleri belli oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tatvan-Van karayolu üzerinde bulunan Alacabük köyü mevkiinde meydana geldi. Murat A. yönetimindeki 13 AAS 081 plakalı tır ile karşı yönden gelen Nazmi Atsız yönetimindeki 34 ACK 344 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Nazmi Atsız ile yanında oturan eşi Zehra Atsız olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan çocukları M.S.A. (4) ve 6 aylık F.A. ile tırda bulunan sürücü Murat A. ile K.A ve M.A isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hurda yığınına dönen otomobilde sıkışan çiftin cenazeleri, Bitlis İl Afet va Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartıldı. Karı kocanın cenazeleri bölgeye sevk edilen cenaze aracı ile Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde üst düzey önlem alarak trafiğin akışını tek şeritten verdi. Karayolları ekipleri yola saçılan araçların parçalarını temizleyip kaza yapan otomobil kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

6 aylık bebeğin biberonu görevlilerin yüreğini burktu

Kazada ağır yaralanan 6 aylık F.A.'nın biberonu, oyuncağı ile 4 yaşındaki M.S.A'nın scooteri ile kaza yapanların ayakkabıları yola savruldu. Yola saçılan biberon ile scooter yürekleri burktu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Otomobil, Bitlis, Kaza, Van, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 20:46:32. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.