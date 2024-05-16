Bitlis'te Tüm Etkinlikler 4 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika
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Bitlis'te Tüm Etkinlikler 4 Gün Süreyle Yasaklandı

Bitlis\'te Tüm Etkinlikler 4 Gün Süreyle Yasaklandı

Bitlis Valiliği, Selahattin Demirtaş, Ahmet Türk ve Figen Yüksekdağ'ın hapis cezası almasının ardından olası sokak eylemlerini önlemek amacıyla kent genelinde tüm etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

16.05.2024 19:00
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Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde tüm etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığı belirtildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "6-8 Ekim 2014 tarihinde Kobani'deki olayları gerekçe göstererek yapılan sokak eylemlerine ilişkin Selahattin Demirtaş, Ahmet Türk ve Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı davanın 16 Mayıs 2024 günü gerçekleştirilen karar duruşmasında, Selahattin Demirtaş, Ahmet Türk ve Figen Yüksekdağ hakkında hapis cezası verilmesi sonucu kanunsuz sokak eylemleri gerçekleştirilebileceği değerlendirilmekte olup, ilimizde bahse konu olay ile ilgili olarak sosyal medya platformları üzerinden protesto eylemleri çağrısı yapıldığı tespit edilmiştir. Bu itibarla; eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu meyanda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla, Bitlis coğrafi sınırları içerisinde 16 Mayıs 2024 tarihini saat 18.00'dan 19 Mayıs 2024 tarihi saat 23.59'a kadar 4 gün süre ile, Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının 2911 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine istinaden yasaklanması, Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin de 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanması, yine yukarıda belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak, başta yukarıda belirtilen örgütsel çağrılarda bahsedilen konu ve benzer konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesine karar verilmiştir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te Tüm Etkinlikler 4 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika

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