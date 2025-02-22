Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama - Son Dakika
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Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

Bitlis\'te Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı, 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

22.02.2025 13:11
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Bitlis merkezli İstanbul ve Muş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu imal ve ticareti kapsamında operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bitlis'te 18, İstanbul'da 1 ve Muş'ta 1 olmak üzere toplamda 20 şüpheliye yönelik eş zamanlı olarak icra edilen operasyonda 4 şüpheli şahsın evinde ve cezaevlerinde hükümlü olarak bulunan 16 şüpheli şahsın koğuşlarında yapılan aramalarda, 14 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet cep telefonu ve 9 adet dijital materyal ele geçirilmiştir. Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan hakkında adli işlem yapılan 20 şüpheli Tatvan Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiş olup, 9 şüpheli şahıs hakkında tutuklama kararı ve 11 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama - Son Dakika

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