Bitlis Hizan'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Bitlis Hizan'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Bitlis Hizan\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı. Operasyon sonucunda yapılan aramalarda 28 gram bonzai, 10 gram esrar ve 3 adet ecstasy hap ele geçirildi.

06.05.2024 13:43
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Bitlis'in Hizan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Hizan'da Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, "Hizan Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce uyuşturucu madde satıcılarına yönelik özel harekat timleri destekli yapılan operasyon neticesinde; yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Bahse konu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde 28 gram bonzai, 10 gram esrar maddesi ve 3 adet ecstasy hap ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bitlis Hizan'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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