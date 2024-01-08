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Bitlis'te Yapılan Yol Kontrollerinde 550 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bitlis'te Yapılan Yol Kontrollerinde 550 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında yakalanan bir yabancı uyruklu şahsın midesinden 550 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi çıktı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bitlis\'te Yapılan Yol Kontrollerinde 550 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
08.01.2024 - 16:41,
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Bitlis Emniyet Müdürlüğünce yapılan yol kontrolleri esnasında yakalanan yabancı uyruklu bir şahsın midesinden 550 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi çıktı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan ilçesinde durdurulan bir otobüs içerisinde yapılan kontrollerde; hareketlerinden şüphelenilen yabancı uyruklu bir şahsın yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Hastane yapılan muayenesinde; yutma yöntemiyle mide ve bağırsaklarında 73 adet kapsül halinde 550 gram metamfetamin maddesi bulunduğu tespit edilmiş, gözaltına alınan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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Tatvan, Bitlis, Güvenlik, Uyuşturucu, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te Yapılan Yol Kontrollerinde 550 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'te Yapılan Yol Kontrollerinde 550 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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