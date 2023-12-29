Bitlis\'te Yol Kontrolünde 20 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yol kontrolleri esnasında 20 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yol kontrol noktasında şüpheli 2 araç içerisinde yapılan arama sonucunda; 20 kilo 250 gram kubar esrarın ele geçirildi. Olay ile ilgili 5 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevine sevk edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, yarınlarınızın teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin uyuşturucudan korumak maksadıyla uyuşturucu maddeyi imal eden, ticaretini yapan şahıs ya da şahıslarla yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge halkımızın da desteğiyle kararlılıkla devam edecektir" denildi. - BİTLİS