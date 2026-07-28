BM'ye Protesto: Türk Askeri Güvencemiz - Son Dakika
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BM'ye Protesto: Türk Askeri Güvencemiz

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KKTC'de Guterres'in ziyareti sırasında düzenlenen protestoda Türk askerinin rolü vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti sırasında Lefkoşa'da düzenlenen protesto gösterisinde, "Kıbrıs Türklerini soykırımdan kurtaran Türk askeri olmuştur. O günden bu yana adada barışı ve Kıbrıs Türklerinin güvenliğini Türk askeri sağlamaktadır. Dolayısıyla BM'nin burada herhangi bir fonksiyonu yoktur" açıklaması yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres gece saatlerinde Kıbrıs Adası'na geldi. Adaya 16 yıl sonra yapılan bu ziyaret nedeniyle Lefkoşa'da protesto gösterisi düzenlendi. Türkiye ve KKTC bayraklarıyla protestoya katılan göstericiler, "Liderlerimizin izinden gidiyoruz. Onlar Yunan hakimiyetini reddettiler ve bize egemen bir devlet bıraktılar. Biz de onu koruyacağız", "Tek güvencemiz Türk askeridir", "Ortaklıktan atıldığımıza göre devlet kurmak hakkımız" ile "BM, Kıbrıslı Türklere yönelik katliamlara tanık olurken hangi ilke veya parametreler doğrultusunda sessiz kaldı?" yazılı pankartlar taşıdı.

"BM temsilcilerine protesto mektubu iletildi"

Protestoyu organize eden sivil inisiyatif adına açıklama yapan Psikiyatri Uzmanı Zeki Öznaçar, gösteri öncesinde BM temsilcilerine Ledra Palace ara bölgesinde bir protesto mektubu teslim ettiklerini söyledi. Öznaçar, BM'nin Kıbrıs'taki varlığını eleştirerek, "Örgütsüz vatandaşlar olarak, bir sivil inisiyatif olarak protesto etkinliğini organize ettik. Biraz önce BM temsilcilerine Ledra Palace ara bölgesinde bir mektup ilettik. Bu organizasyonu yapmamızdaki amacımız, BM'nin Kıbrıs'ta bir fonksiyonu yoktur. 62 yıldır burada Kıbrıs Türklerine herhangi bir fayda sağlamamıştır. Kıbrıs Türklerini katliamlardan korumamıştır. Koruyamamıştır değil, korumamıştır. Kendi subaylarının itirafları var" dedi.

"Kıbrıs Türklerini soykırımdan kurtaran Türk askeri olmuştur"

Kıbrıs Türklerinin güvenliğinin Türk askeri tarafından sağlandığını savunan Zeki Öznaçar, BM'nin adadaki rolünü eleştirdi. Öznaçar, "Kıbrıs Türklerini soykırımdan kurtaran Türk askeri olmuştur. O günden bu yana adada barışı ve Kıbrıs Türklerinin güvenliğini Türk askeri sağlamaktadır. Dolayısıyla BM'nin burada herhangi bir fonksiyonu yoktur. Sadece varmış gibi bir durumu var" ifadelerini kullandı.

Crans-Montana sürecine de değinen Öznaçar, "2017 yılında Crans-Montana'da federasyon görüşmeleri çöktüğünde ortak zemin olmadığını ısrarla 9 yıldır deklare etmemektedir Guterres. Dolayısıyla amaçlanan Kıbrıs Türklerinin çözülmesi ve teslim olmasıdır. Biz de bu organizasyonu en azından buna bir tepki gösterebileceğimizi hissettirebilmek için yapıyoruz. Karşı tarafla belki boy ölçüşemeyiz, bu doğru. Tüm imkanlarla emperyalizm, Kıbrıs'tan Türk askerini çıkarmak için uğraşmaktadır, ancak en azından tepki gösterebileceğimizi ve BM'yi bu samimiyetsiz tutumundan dolayı protesto edebileceğimizi belirtmek ve göstermek için bu organizasyonu düzenledik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa BM'ye Protesto: Türk Askeri Güvencemiz - Son Dakika

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