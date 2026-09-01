Transfer dönemi alev alev! Galatasaray eski bir Fenerbahçeliyi daha alıyor - Son Dakika
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Transfer dönemi alev alev! Galatasaray eski bir Fenerbahçeliyi daha alıyor

Transfer dönemi alev alev! Galatasaray eski bir Fenerbahçeliyi daha alıyor
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Göztepe'nin 23 yaşındaki futbolcusu Arda Okan Kurtulan için harekete geçti. Fenerbahçe altyapısından yetişen genç oyuncu için sarı-kırmızılıların 6 milyon euro teklif ettiği, Göztepe'nin ise 8 milyon euro istediği belirtildi. Galatasaray'ın Yusuf Akçiçek ile de prensip anlaşmasına vardığı öne sürülmüştü.

Rafael Leao transferinin ardından kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Galatasaray, rotasını Süper Lig'e çevirdi. Sarı-kırmızılıların Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan'ı transfer listesine aldığı belirtildi.

beIN SPORTS'un haberine göre Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcu için harekete geçti. Teknik heyetin de Arda Okan'ın transferine olumlu görüş bildirdiği ifade edildi.

FENERBAHÇE ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Arda Okan Kurtulan'ın kariyerinde Fenerbahçe detayı bulunuyor. Genç futbolcu, 2019 ile 2021 yılları arasında sarı-lacivertli kulübün altyapısında forma giydi. Arda Okan, 2020-21 sezonu öncesinde Fenerbahçe ile profesyonel sözleşmeye de imza attı.

Galatasaray böylece Yusuf Akçiçek'in ardından Fenerbahçe altyapısından yetişen bir başka futbolcuyu daha kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

GALATASARAY 6, GÖZTEPE 8 MİLYON EURO İSTİYOR

Transferde taraflar arasındaki pazarlığın da başladığı belirtildi. Galatasaray'ın Arda Okan Kurtulan için 6 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği, Göztepe'nin ise 8 milyon euro talep ettiği öğrenildi. İki kulüp arasındaki farkın 2 milyon euroya kadar indiği ve görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

YUSUF AKÇİÇEK İLE PRENSİP ANLAŞMASI

Sarı-kırmızılıların gündemindeki bir diğer eski Fenerbahçeli ise Yusuf Akçiçek. Galatasaray'ın Al-Hilal forması giyen genç stoperle prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Transferin, Suudi Arabistan ekibinin U23 kontenjanına uygun bir stoper transferini tamamlamasının ardından netleşmesi bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFERDE HIZ KESMİYOR

Rafael Leao'yu kadrosuna katan Galatasaray, Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül ile de anlaşmaya varmıştı. Sarı-kırmızılılar şimdi Arda Okan Kurtulan için Göztepe ile pazarlıklarını sürdürürken, 2 milyon euroluk bonservis farkının kapanıp kapanmayacağı merak konusu.

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Transfer dönemi alev alev! Galatasaray eski bir Fenerbahçeliyi daha alıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Transfer dönemi alev alev! Galatasaray eski bir Fenerbahçeliyi daha alıyor - Son Dakika
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