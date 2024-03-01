Bodrum açıklarında 1'i çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bodrum açıklarında 1'i çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında 1\'i çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir lastik bot içerisinde 1'i çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

01.03.2024 12:54  Güncelleme: 12:57
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 1'i çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-101) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-110) bölgeye sevk edildi. Hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 1'i çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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