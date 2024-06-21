Bodrum açıklarında 14'ü çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında can salları içerisindeki 14'ü çocuk 33 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (KB-110, KB-35) bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 19 düzensiz göçmen ile beraberinde 14 çocuk kurtarıldı. Karaya çıkarılıp sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA