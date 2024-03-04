Bodrum açıklarında 3\'ü çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 3'ü çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-1, KB-112) bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 3'ü çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan ve ardından ormanda kaybolan 3 şahıs, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. 11 kişilik gruptan ayrılan 3 kişi, saatler süren arama çalışmaları sonucunda ormanlık bölgede bulundu.
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