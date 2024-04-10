Bodrum açıklarında makine arızası sonrası kurtarılan 2 kişilik tekne

Bursa'da 1.5 Milyon Değerindeki Ticari Araç Çalındı

Bursa'da bir oto acentesi, satılan araçları müşterilere teslim etmek için listelerken, 1.5 milyon lira değerindeki bir ticari aracın olmadığını fark etti. Polis, ihbar üzerine harekete geçerek aracı çalan şüphelinin başka bir suçtan cezaevine girdiğini tespit etti. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Aracı bulan polis ekipleri, çalıntı plakaları da ele geçirdi ve aracı oto acentesine teslim etti.