Bodrum Belediyesi Doğayı Kirletenlere Karşı Kameralı Sistem Kurdu - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Doğayı Kirletenlere Karşı Kameralı Sistem Kurdu

Bodrum Belediyesi Doğayı Kirletenlere Karşı Kameralı Sistem Kurdu

Bodrum Belediyesi, doğayı ve yaşam alanlarını kirleten şahıs ve firmalara karşı mücadelede kameralı tespit sistemi kurarak cezai işlemler uygulamaya başladı. İlk etapta Akyarlar ve diğer bölgelerde uygulanan sistemle, doğaya zarar verenlere toplamda yüz binlerce lira ceza kesildi.

09.12.2024 15:22  Güncelleme: 15:24
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Bodrum Belediyesi, doğayı ve yaşam alanlarını kirletenlerle mücadele kapsamında kameralı tespit sistemine geçti.

Bodrum Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri müdürlüklerince doğayı ve yaşam alanlarını kirleten şahıs veya firmalara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Kritik noktalara konulan kameralar ile yaşam alanlarında kötü görüntü oluşturan şahıs ve firmalar tespit edilerek cezai işlem uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda Akyarlar Mahallesi'nde sıklıkla moloz ve bahçe atığı atılan bölgeye konulan kamerayla hafriyat attığı görülen şahıslar tespit edildi. İlgili kişilere 30 bin Türk Lirası cezai işlem uygulandı. Kameradan ceza uygulaması için ilk etapta Bodrum ilçe merkezi, Bitez, Turgutreis ve Akyarlar'da kritik noktalara kameralar konulurken kameralı sistemin turizm sezonuna kadar tüm mahallelere kurulması planlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde vatandaşlar tarafından Yalıkavak Mahallesi'ndeki araziye çuvallarla moloz döküldüğü ihbarını alan zabıta ekipleri, bölgede molozları döken ilgili kişileri tespit ederek 60 bin Türk Lirası cezai işlem uyguladı.

Bodrum'da hafta sonu boyunca etkili olan sağanak yağışlar sırasında mazgallarının üzerine hafriyat ve çeşitli atıklar atarak tıkanmasına neden olan firmaya da 20 bin Türk Lirası cezai işlem uygulandı. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince sigara izmaritlerini gelişigüzel çevreye atan şahıslara yönelik denetimler de aralıksız sürüyor. Bu kapsamda izmarit denetimlerinin başladığı günden bu yana 413 şahıs veya firmaya 847 bin 476 Türk Lirası cezai işlem uygulandı.

Bodrum'un doğası ve yaşam alanlarını kirletenlerle mücadele artarak devam edecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Akyarlar, 3-sayfa, Ekonomi, Bodrum, Çevre, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bodrum Belediyesi Doğayı Kirletenlere Karşı Kameralı Sistem Kurdu - Son Dakika

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