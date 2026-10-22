Bodrum'da 1 saatlik motosiklet denetiminde yaklaşık 500 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Bodrum'da 1 saatlik motosiklet denetiminde yaklaşık 500 bin lira ceza kesildi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerinin motosiklet sürücülerine yönelik denetiminde kuralları ihlal eden sürücülere yaklaşık 500 bin lira idari para cezası uygulandı. Yaklaşık 1 saat süren uygulamada evrak eksikliği, kask takmama ve yüksek sesli egzoz tespit edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimde, kuralları ihlal eden sürücülere yaklaşık 500 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde trafik güvenliğinin sağlanması ve muhtemel kazaların önüne geçilmesi amacıyla geniş kapsamlı denetim yaptı. Bodrum Belediye Meydanı ve Caferpaşa Caddesi başta olmak üzere belirlenen farklı noktalarda eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada, durdurulan motosikletlerin evrak ve teknik kontrolleri yapıldı. Ekipler, denetimler sırasında sürücülere kask kullanımı, hız limitleri ve genel trafik kurallarına uyulması hususunda uyarılarda bulundu. Yaklaşık 1 saat süren denetimlerde, evrak eksikliği, kask takmama, yüksek ses çıkaran egzoz takma ve çeşitli kural ihlallerinde bulunduğu tespit edilen sürücülere yaklaşık 500 bin lira idari para cezası kesildi.

Trafik ekiplerinin, ilçe genelindeki denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bodrum'da 1 saatlik motosiklet denetiminde yaklaşık 500 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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