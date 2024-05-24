Muğla'da 108 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı - Son Dakika
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Muğla'da 108 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

Muğla\'da 108 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan operasyonlarda jet ski, lastik bot ve yelkenli teknede toplam 108 düzensiz göçmen yakalandı. Bodrum açıklarında motor arızası yaşayan yelkenli tekne içerisindeki 50 göçmen ve 22 çocuk kurtarıldı. Ayrıca bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot ve jet ski içerisindeki diğer göçmenler de yakalandı.

24.05.2024 15:43
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde jet ski, lastik bot ve yelkenli teknede toplam 108 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması Sahil Güvenlik Botları (KB-110, KB-4302) tarafından yelkenli tekne içerisindeki 50 düzensiz göçmen ile beraberinde 22 çocuk kurtarıldı. Teknedeki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. İkinci olayda ise Sahil Güvenlik Botu (TCSG-1) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 33 düzensiz göçmen yakalandı. Bodrum açıklarındaki 3'üncü olayda Sahil Güvenlik Botu (KB-4302) tarafından tespit edilen hareketli jet ski durdurularak 3 düzensiz göçmen yakalandı. 3 olayda toplam 108 göçmen karaya çıkarılırken gözaltına alınan 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da 108 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı - Son Dakika

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