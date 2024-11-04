Bodrum\'da 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı. Olayda 1 kişi göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 16 düzensiz göçmen ile beraberinde 15 çocuk yakalandı. Bot içerisindeki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA