Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 15'i çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.
Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (KB-71, KB-4303) bölgeye hareket etti.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile yürütülen ortak operasyon hareketli yelkenli tekne durdurularak içerisindeki 25 düzensiz göçmen ile beraberinde 15 çocuk yakalandı. Teknede bulunan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlemlere başlandı. - MUĞLA
Son Dakika › 3. Sayfa › Bodrum'da 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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