Bodrum'da alkollü sürücü dehşet saçtı: Kadın sürücüyü metrelerce böyle sürükledi

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Bodrum'daki alkollü sürücü dehşet saçtı: Kadın sürücüyü metrelerce böyle sürükledi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde önünde seyreden ve kadın sürücünün bulunduğu elektrikli bisikleti önüne alarak sürükleyen otomobilin karıştığı kaza anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Bodrum Ortakent Mahallesi Kapuz Caddesi 2716 sokakta seyreden 37 yaşındaki Furkan Y. yönetimindeki 34 CTS 077 plakalı araç Gölbaşı kesişimine geldiğinde 68 yaşındaki Şükran B'nin kullandığı elektrikli bisikleti aracın ününe alarak kısa süre sürükledikten sonra elektrikli bisiklet sürücüsü çarpmanın etkisi ile yola savruldu.

Kazada elektrikli bisikleti önüne alan otomobil sürücüsü kısa süre gittikten sonra önündeki beton duvara çarparak durabildi. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansırken, kadın sürücü yolda sürüklendikten sonra kamera görüş alanı dışına çıktı. Otomobil sürücüsü betona duvara çarptıktan sonra bir süre aracından çıkamadı. Otomobil sürücüsü daha sonra aracından inmesinin ardından yere yığıldı ve tekrar kalkarak kadın sürücüye doğru ilerledi.

Yaşanan kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansırken, kadın sürücünün 112 ambulans ekiplerine teslim edildiğinde bilincinin açık olduğu, otomobil sürücüsünün yapılan alkol muayenesinde 2.08 promil alkollü olduğu öğrenildi.