Bodrum\'da Alkollü Sürücü Paniğe Neden Oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2.96 promil alkollü ve ehliyetsiz olan sürücü, kullandığı otomobille iş yerlerine ve park halindeki araçlara çarptı. Ortalığı birbirine katan sürücü, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Trafiği birbirine katan sürücü güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi'nde meydana geldi. B.F.K. (23) yönetimindeki 34 BSH 566 plakalı otomobil, seyir halindeyken yol kenarındaki bir restoran ve kuaför salonuna çarptı, ardından aydınlatma direğine çarpan sürücü 2 otomobile zarar verdi. Çevrede paniğe neden olan sürücü yoluna devam ederek başka bir caddeye yöneldi. Burada devriye görevi yapan ekiplerce durdurulan şüphelinin yapılan kontrollerde 2.96 promil alkollü olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. Sürücü polisler tarafından gözaltına alınırken yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - MUĞLA