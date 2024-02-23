Muğla Bodrum'da ana isale hattı patladı, lojman ve bahçeler su altında - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Muğla Bodrum'da ana isale hattı patladı, lojman ve bahçeler su altında

Muğla Bodrum\'da ana isale hattı patladı, lojman ve bahçeler su altında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde bulunan ana isale hattı patladı. Patlama sonucunda asfalt yarıldı ve yolda dev bir çukur oluştu. Patlama sonrası akan sular, bir sitede bulunan lojmanı ve sitelerin bahçelerini su altında bıraktı. MUSKİ ekipleri olay yerine sevk edildi ve yol trafiğe kapatıldı. Bölgede su kesintileri yaşanacağı bildirildi.

23.02.2024 14:37  Güncelleme: 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı. Cadde üzerindeki lojman ve bahçeleri su bastı.

Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerindeki ana isale hattı, sabah saatlerinde patladı. Patlağın ardından asfalt yarıldı, yolda dev çukur oluştu. Patlama sonrası akan sular, Kargı Caddesi üzerindeki bir sitede bahçıvanların kaldığı lojmanı bastı. Sitelerin bahçelerini de su bastı. İhbarın ardından MUSKİ ekipleri bölgeye sevk edildi. Yolu trafiğe kapatan ekipler, patlağın olduğu noktada çalışma başlattı.

Bölgede su kesintilerinin yaşanacağı bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla Bodrum'da ana isale hattı patladı, lojman ve bahçeler su altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 15:39:52. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla Bodrum'da ana isale hattı patladı, lojman ve bahçeler su altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement