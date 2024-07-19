Bodrum'da ana su hattı patladı, cadde göle döndü - Son Dakika
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Bodrum'da ana su hattı patladı, cadde göle döndü

Bodrum\'da ana su hattı patladı, cadde göle döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ortakent Yahşi Mahallesi'nde bulunan Kargı Caddesi'nde meydana gelen ana su hattı patlaması sonucu cadde sular altında kaldı. Belediye ekipleri hızla müdahale ederek onarım çalışmalarına başladı.

19.07.2024 01:02  Güncelleme: 01:05
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Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent Yahşi Mahallesi'nde, Kargı Caddesi'nde meydana gelen ana su hattı patlaması sonucu cadde adeta göle döndü. Patlama, Kargı Caddesi üzerinde bulunan bir evin bahçesini tamamen suyla doldurdu.

Olay, Bodrum ilçesi Ortakent Yahşi Mahallesi, Kargı Caddesi'nde meydana geldi. Ana su hattında meydana gelen patlama sonucu cadde sular altında kaldı. Olayın hemen ardından, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri hızla müdahale ederek ana su hattının vanasını kapattı ve boruyu tamir çalışmalarına başladı. Patlama nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı, bu durum vatandaşların yolda yürümekte zorlanmasına neden oldu.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Kargı Caddesi'ne bir gün boyunca su verilemeyecek. Patlama sonucu tonlarca su israf olurken, belediye ekiplerinin onarım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da ana su hattı patladı, cadde göle döndü - Son Dakika

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