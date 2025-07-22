Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında makine arızası yaşayan 10 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından kurtarıldı.
Bodrum Karaada açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Ağanlar Tersanesi'nde emniyete alındı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bodrum'da Arıza Yapan Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
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