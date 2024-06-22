Bodrum'da Bayram Tatili Sonunda Yoğun Trafik - Son Dakika
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Bodrum'da Bayram Tatili Sonunda Yoğun Trafik

Bodrum'da geçirdikleri 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yoluna geçen tatilciler nedeniyle Bodrum çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. 3 günde Bodrum'dan çıkan araç sayısı 100 bine ulaştı. Trafik polisleri, memleketlerine dönen sürücülere emniyet kemerini takma, hız sınırına uyma ve uykusuz yola çıkmama konusunda uyarılarda bulundu.

22.06.2024 15:51
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Bayram tatilinin Bodrum'da geçiren vatandaşlar 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yoluna geçti. Bodrum çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik polisleri memleketlerine araçlarıyla dönen sürücülere uyarılarda bulundu. 3 günde Bodrum'dan çıkan araç sayısı 100 bine ulaştı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da geçiren tatilciler ilçeye akın akın çıkış yapmaya başladı. İlçeden 3 günde 100 bin araç çıkış yaptı. 9 günlük tatilini son gününde ise tatillerini Bodrum'da geçiren yerli turist dönüş çilesi yaşamaya başladı. İlçe çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı. Otellerin çıkış saatleri 11.00 - 14.00 olduğu için trafik öğlen saatlerinde daha çok kitlenmeye başladı. Bodrum Bölge Trafik denetleme noktasından trafik polisler Memleketlerine dönen tatilcileri uyarılarda bulundu. Emniyet kemerini takma, hız sınırı ve uykusuz yola çıkmama konusunda bilgilendirme yaptı. Trafiğin gün boyu yoğun olacağı için Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kavşaklara ve ana yollarda güvenlik önlemi aldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da Bayram Tatili Sonunda Yoğun Trafik - Son Dakika

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