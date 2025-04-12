Bodrum\'da Beton Büz İçine Düşen Vatandaş Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 metre derinlikteki beton büz içine düşen vatandaş itfaiye ekipleri tarafından halat yardımı ile kurtarıldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda, Bodrum Yalıçiftlik Mahallesi 4 metre derinlikteki beton büz içine bir vatandaşın düştüğü bildirildi. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye, 112 ambulans ekipleri sevk edildi. 4 metre derinlikteki beton büz içine düşen vatandaş itfaiye ekipleri tarafından halat kullanılarak düştüğü yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA